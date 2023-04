Diretor da Câmara Luso-Brasileira: “TAP é eixo fundamental da relação Portugal-Brasil”

No processo de privatização da TAP, Portugal não pode facilitar no que diz respeito à relação com o Brasil, defende o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, José Manuel Diogo afirma que "a TAP é um dos vértices, é um dos eixos fundamentais da relação entre Portugal e o Brasil, que torna o Brasil próximo de Portugal".Outras companhias, como a Latam e a Azul também voam para Portugal, mas "a TAP é realmente hegemónica. Há cidades do Brasil, nomeadamente a capital Brasília, que só está ligada à Europa pela TAP", realça.Dizendo "perceber o drama que é entender se a TAP deve ser privatizada ou não", José Manuel Diogo argumenta que "se estamos de acordo que a relação com o Brasil tem uma dimensão estratégica para Portugal não podemos 'dar mole' no sentido de que quando tivermos novos donos para a TAP se descure esse canal".Para o diretor da Câmara de Comércio e Indústria, esse é um fator determinante para os investimentos: "É relevante eu poder ir e vir. A mobilidade é absolutamente relevante", remata.