Dona do 100 Montaditos quer gerar 800 empregos em Portugal até 2025

Grupo Restalia vai trazer a quinta marca para Portugal, fazendo do país o único com todas as insígnias do grupo. Até 2025, o número de lojas duplicará para uma centena, representando 1.600 postos de trabalho na rede de franchisados.

