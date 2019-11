Dono do Novo Banco interessado nos químicos para construção da BASF

O Lone Star, fundo norte-americano do multimilionário John Grayker, está em conversações exclusivas para adquirir a unidade de produtos químicos para construção da alemã BASF, avançou a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo.

O fundo de capitais privados – que detém 75% do Novo Banco, a par com os 25% detidos pelo Fundo de Resolução – superou um consórcio rival que incluía o Cinven e o Bain Capital, de acordo com as mesmas fontes, que confirmam assim o que já tinha sido adiantado pela Reuters.

Um potencial acordo poderá avaliar aquela unidade de negócio em cerca de três mil milhões de euros, referiu a Bloomberg citando uma das fontes. No entanto, não há ainda acordo final e as negociações poderão terminar sem entendimento, sublinhou a mesma pessoa à agência noticiosa.

Um porta-voz da empresa química alemã confirmou à Bloomberg que a BASF está numa fase avançada de conversações com um interlocutor, em relação à unidade de químicos para construção, mas não adiantou pormenores.

A BASF anunciou, no ano passado, que ia proceder a uma avaliação estratégia da sua unidade de soluções químicas para o setor da construção. Esta unidade inclui produtos químicos para a construção, aditivos para betão, impermeabilizações e revestimentos de piso.

A empresa desinvestiu, em abril deste ano, no negócio do petróleo e do gás – o que impactou de forma positiva as suas contas no segundo trimestre.