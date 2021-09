É estudante? Oferta de assinaturas premium do Negócios powered by EDP já está no ar

A mais recente campanha de Oferta de Assinaturas Negócios Premium a Estudantes powered by EDP já está disponível. No âmbito desta campanha, a EDP oferece a todos os estudantes uma assinatura digital do Negócios, para terem acesso a conteúdos aprofundados dos principais temas do mundo atual - economia, negócios, sociedade, tecnologia e futuro.





Num mundo cada vez mais digital, os jovens têm hoje fácil acesso a meios para partilhar opiniões e influenciar grupos. Por isso, é importante que encontrem informação de qualidade, fundamentada, para que possam ter uma voz independente, consciente e responsável.



A assinatura garante o acesso na web e nas apps, a todos os conteúdos exclusivos como newsletters, reportagens, opinião, análises e artigos preparados por especialistas, para que estejam sempre bem informados e acompanhem a informação económica mais relevante.



A assinatura inclui vantagens como:



- Acesso a todos os conteúdos exclusivos do Negócios, sem publicidade intrusiva, na web e nas aplicações: newsletters, reportagens, opinião, análises e artigos preparados por especialistas.



- Possibilidade de oferecer a leitura de 10 artigos premium por mês a não assinantes.



- A versão epaper do Negócios, disponível a partir das 23h do dia anterior, que permite ler o jornal tal como é impresso em papel, mas com todas as vantagens do digital.



- Informação diária enviada por email nos 3 momentos chave dos mercados financeiros através das Newsletters Dow Jones Bolsa.



- Prémios, ofertas e descontos em produtos e serviços do Negócios e dos seus parceiros.



- Acesso privilegiado a conferências e eventos promovidos pelo Negócios.



A inscrição na campanha de Oferta de Assinaturas Negócios Premium a Estudantes powered by EDP pode ser feita aqui.