Uma empresa espanhola ligada ao sector agroalimentar vai investir 10 milhões de euros na construção de um lagar de azeite em Monforte, no distrito de Portalegre, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do município.

Após ter "conquistado" este investimento para o concelho, Gonçalo Lagem sublinha que a sua estratégia para Monforte está "assente em três pilares" que considera "fundamentais".



"Investir em equipamentos com vista à melhoria do bem-estar e qualidade de vida das populações, reservar a memória colectiva e honrar os nossos antepassados, e finalmente, através de acções de 'marketing', afirmar o concelho, para fixar pessoas e atrair investimentos", disse.



O protocolo com a empresa espanhola para a instalação do lagar de azeite em Monforte, num terreno do município, vai ser assinado na quinta-feira, pelas 10:30, no edifício CEFUS.

O projecto, desenvolvido pelo grupo Migasa, vai criar 20 postos de trabalho, estando o lagar a funcionar em pleno a partir de Outubro, no arranque da próxima campanha de produção de azeite."Esta empresa é uma das maiores do mundo no sector da produção de azeites, irá sem dúvida criar novas oportunidades de crescimento, de novos negócios, que irão gerar riqueza e postos de trabalho no concelho", disse o presidente do município, Gonçalo Lagem.De acordo com o autarca, o lagar vai contar com três lagos de secagem, processando diariamente "300 toneladas" de azeitona.