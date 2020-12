Empresa metropolitana de transportes nas prioridades da AMLisboa para 2021

A constituição da empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) será uma das prioridades da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para o próximo ano, segundo o plano de ação para 2021, aprovado hoje pelo Conselho Metropolitano.Numa nota, o Conselho Metropolitano informou que, no campo da mobilidade e dos transportes, 2021 "será marcado pelo início da operação da contratualização do novo concurso público de transporte rodoviário de passageiros, pela constituição da TML e pela implementação de uma plataforma tecnológica integradora de serviços e sistemas inteligentes de transportes".A TML, detida a 100% pela AML, será a empresa que irá gerir o serviço público de transportes rodoviários na área metropolitana.Os autarcas dos 18 concelhos da AML decidiram também que o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, vai ser o representante da área metropolitana na Assembleia Geral que irá eleger os membros do conselho de administração e a mesa da assembleia geral da empresa.Entre as medidas previstas no plano de ação para o próximo ano está ainda a vigilância do Plano Metropolitano de Alteração às Alterações Climáticas na AML, nomeadamente a conclusão do projeto de aviso e alerta de tsunami no estuário do Tejo e a instalação de uma rede de videovigilância florestal nos parques naturais de Arrábida e Sintra-Cascais, com extensão a Mafra.O acompanhamento do plano de ação da estratégia Regional de Lisboa - AML 2030 e a revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território da AML estão também entre as medidas previstas.Na área da Cultura, a AML pensa desenvolver o projeto Mural 18, que tem o objetivo de promover programação cultural em rede na região.No campo da educação e do desporto, está prevista a realização de um Projeto Educativo Metropolitano, do Observatório do Desporto e da Atividade Física e do Observatório da Educação.Os 18 municípios que integram a AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.