Empresas alemãs à boleia da Bosch para entrar em Portugal

De acordo com a Câmara de Comércio Alemã, há empresas germânicas a fugir da Rússia e da China de olho no mercado português. Com presença por cá desde 1911, a Bosch é uma das gigantes industriais mais procuradas para abrir caminho ao investimento alemão no país.

Empresas alemãs à boleia da Bosch para entrar em Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Empresas alemãs à boleia da Bosch para entrar em Portugal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar