Empresas aumentam lay-off para poupar energia

Há cada vez mais empresas a tentar diminuir o consumo de energia através da redução de horários por lay-off. De acordo com o Jornal de Notícias , já há mais casos nos nove meses deste ano do que em todo o 2021.Além do aumento dos preços da energia, as empresas são também motivadas pelas subidas das taxas de juro, quebra de encomendas e aumento dos custos mas matérias-primas.De acordo com o JN, entre janeiro e setembro, a Segurança Social registou 52.875 beneficiários com reduções de horário, contra os 46.161 registados no ano passado.O lay-off pode ser feito através da redução de horário ou suspensão temporária do trabalhador. Este ano, ao contrário de 2021, nove em cada dez empresas que recorreram ao lay-off optaram por reduzir o horário e não suspender o trabalhador.