Empresas de marido de ministra Ana Abrunhosa receberam fundos comunitários

ntónio Trigueiros Aragão.

Duas empresas detidas parcialmente pelo marido da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, receberam cerca de 200 mil euros em fundos comunitários, avança esta quarta-feira o Observador Num dos projetos em causa, o apoio da União Europeia foi de 303.275 euros, sendo que a Thermalvet, empresa na qual o marido da governante detém uma participação de 40% e que terá sido constituída 15 dias antes do início da execução do projeto, recebeu 133 mil euros. O outro apoio, no valor de 66.015 euros, foi recebido por uma empresa detida indiretamente por A

Em declarações ao Observador, Ana Abrunhosa, a quem cabe a tutela das entidades responsáveis pela gestão dos fundos comunitários, afirma não ver qualquer incompatibilidade e cita um parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz não ver ilegalidade no facto de o marido concorrer aos fundos comunitários, apesar de sugerir uma ponderação cuidada sobre o que está em causa.