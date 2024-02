Encomendas para Portugal com atrasos (ligeiros) devido a bloqueios de estradas em Espanha

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde o início do mês há encomendas procedentes de Espanha com destino a Portugal que estão a sofrer atrasos, ainda que ligeiros, de dois ou três dias, devido aos bloqueios de estradas no país vizinho decorrentes dos protestos dos agricultores.



As próprias transportadoras estão a dar conta disso mesmo. "Lamentamos informar que o teu pedido com data de entrega prevista para hoje foi reprogramado devido aos cortes de ...