Escadas do metro da Baixa vão ser substituídas em investimento de 1,5 milhões

As escadas rolantes da estação da Baixa-Chiado, do metro de Lisboa, vão ser substituídas. As obras, que não impedirão a circulação, vão custar um total de 1,5 milhões de euros e iniciam já em Setembro.





Para já, há duas fases previstas de intervenção, que vai permitir a "substituição integral de dois lances de escadas mecânicas e infra-estruturas". A primeira tem data prevista de conclusão para o final do corrente ano e a segunda fase para final do segundo semestre de 2019.