Espanhola Cobas passa a deter participação qualificada na Semapa

A gestora de fundos espanhola Cobas Asset Management passou a deter uma participação qualificada na Semapa, informou esta sexta-feira a empresa, em comunicado enviado à CMVM.Segundo o comunicado, a Cobas passou a deter "1.637.038 ações representativas de 2,014% do capital social e dos direitos de voto da sociedade"."A referida ultrapassagem do limiar de 2% teve lugar no dia 27 de Janeiro de 2021", acrescenta a nota.As ações em causa "são geridas pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A., enquanto entidade gestora de investimentos, dentro de múltiplos portefólios e em nome dos seus clientes, com base em contratos de gestão de investimentos, no âmbito dos quais lhe são delegados poderes para o exercício dos inerentes direitos de voto", conclui.