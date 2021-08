Espanhola First Workplaces quer entrar em Portugal no próximo ano

A empresa espanhola de espaços de "coworking" quer estrear-se no mercado português no próximo ano. A porta de entrada será em Lisboa ou no Porto. O projeto será financiado com fundos próprios.



... A First Workplaces, empresa espanhola especializada em espaços de "coworking", planeia a primeira internacionalização e Portugal foi o destino escolhido para expandir o negócio além-fronteiras. A abertura do primeiro espaço deverá ser feita no "próximo ano", segundo o anúncio feito pelo CEO da empresa, García Toledo, em entrevista ao Idealista.

O financiamento do projeto será feito pela própria empresa que deverá fixar-se em Lisboa ou no Porto.

Para já, a empresa anunciou esta quinta-feira a aquisição de um novo centro de "coworking" na Torre Realia de Barcelona que deverá ser inaugurado em outubro.



Leia Também Workplace transformation: um admirável mundo novo Até agora, a marca fundada em 2009 e dirigida por Óscar García Toledo contava com dez centros de trabalho flexível em Espanha: sete em Madrid, dois em Barcelona e outro em Málaga. O seu objetivo para os próximos dois anos é dobrar o portfólio e atingir 70.000 m2 de superfície. Além disso, a First Workplaces oferece desde o início do ano um novo serviço de gestão de espaços de trabalho flexível. Os proprietários de edifícios que pretendam ter espaços de trabalhos flexível nos seus escritórios poderão adquirir os serviços da empresa que identifica imóveis que possuam espaços ideais para este formato. Saber mais First Workplaces Torre Realia de Barcelona Portugal Idealista escritórios coworking

