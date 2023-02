Essência do Vinho espera "provar" subida de 10% na faturação com aposta no enoturismo

A "Wine & Tourism Week", que terá a primeira edição entre 20 e 26 de fevereiro, no Porto, será uma das alavancas do crescimento esperado pela Essência do Vinho para este ano.

