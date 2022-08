Estée Lauder quer comprar Tom Ford, diz WSJ

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Estée Lauder está a negociar a compra da marca de luxo Tom Ford num negócio que poderá ascender a três mil milhões de dólares, noticia esta segunda-feira o The Wall Street Journal (WSJ) citando fontes próximas do tema. A concretizar-se, esta seria a maior aquisição de sempre do gigante da cosmética.



O portefólio da Estée Lauder engloba marcas como a MAC, Clinique, La Mer e Aveda. A gigante tem uma capitalização bolsista de quase 100 mil milhões de dólares.





Contudo, a Estée Lauder não está sozinha na "corrida" à Tom Ford, na qual a "holding" da família Amorim tem uma participação.A Tom Ford é famosa pela roupa para homens, embora também tenha linhas para mulheres e acessórios, bem como uma linha de luxo de cosméticos e perfumes.Tom Ford fundou a empresa homónima em 2005, após ter sido durante vários anos o diretor criativo da Gucci.A Estée Lauder, por seu turno, tem feito várias aquisições nos anos mais recentes, mas em operações de menor dimensão. Em 2019 comprou a sul-coreana Have & Be e no ano passado a canadiana Deciem, tendo pago cerca de mil milhões de dólares em cada uma das operações.