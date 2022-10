Eurowings cancela metade dos 500 voos previstos devido a greve de pilotos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A companhia aérea de baixo custo Eurowings, uma subsidiária do grupo Lufthansa, disse esta terça-feira que cancelou novamente metade dos seus 500 voos diários devido à greve de três dias dos pilotos.Com a greve de três dias, que começou na segunda-feira, o sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) quer pressionar para conseguir melhores condições de trabalho.Mas a direção da Eurowings recusa-se a melhorar a sua oferta porque considera que não é economicamente viável e coloca o custo de cada dia de greve nos dois dígitos de milhões de euros.O sindicato VC exige mais catorze dias de férias, mas a Eurowings oferece dez.Além disso, Vereinigung Cockpit está a exigir uma redução do tempo máximo de trabalho semanal, que é de 55 horas, em cinco horas e a empresa está a oferecer uma redução de três horas.A Eurowings, que voa principalmente na Alemanha a partir dos aeroportos de Dusseldorf, Colónia/Bona, Estugarda, Hamburgo e Berlim, cancelou 240 de 488 voos na segunda-feira.Os pilotos da Eurowings realizaram uma greve de um dia na Alemanha no dia 06 de outubro.