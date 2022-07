Ex-patrão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone acusado de fraude fiscal

Bernie Ecclestone, que foi comandante supremo da Fórmula 1 durante décadas, foi acusado pela prática de um crime de fraude por ter falhado em declarar ao fisco britânico mais de 400 milhões de libras (477 milhões de euros ao câmbio atual) em ativos no estrangeiro.



A acusação, tornada pública esta segunda-feira pela procuradoria britânica, "tem lugar depois de uma investigação penal complexa e à escala mundial levada a cabo pelo Serviço de Investigação de Fraudes do HMRC", o departamento de receita e alfândega de sua majestade, explicou o seu diretor, Simon York.



"A HMRC está do lado dos contribuintes honestos e tomaremos medidas duras sempre que suspeitarmos de fraude fiscal", afirmou. "A nossa mensagem é clara: ninguém está fora do nosso alcance", reforçou, em declarações citadas pela Sky News.



Bernie Ecclestone deixou os comandos da Fórmula 1 em 2017 na sequência da venda aos americanos da Liberty Media. Segundo a estação televisiva, que reproduz dados da Forbes, terá uma fortuna avaliada em mais de 2,5 mil milhões de euros.



