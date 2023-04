Fabricante de baterias chinesa planeia abrir cinco fábricas na Europa

A SVolt tem atualmente duas fábricas na Alemanha, sendo que uma delas deverá fornecer apenas o grupo Stellantis, que tem marcas como a Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, a partir de 2025.



A fabricante de baterias chinesa SVolt Energy, que vai começar a fornecer o grupo Stellantis a partir de 2025, está em conversações para a abertura de cinco fábricas na Europa, segundo noticia a Bloomberg.A SVolt tem atualmente duas fábricas na Alemanha, sendo que uma delas deverá fornecer apenas o grupo Stellantis, que tem marcas como a Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, a partir de 2025. O objetivo da empresa chinesa é ter uma capacidade de produção de 50 gigawatts-hora (GWh) na Europa até ao final da década - o que daria energia suficiente para um máximo de um milhão de carros elétricos, de acordo com o responsável europeu da marca Kai-Uwe Wollenhaupt.



Leia Também Tesla reforça investimento na China com construção de fábrica de baterias



A empresa de baterias chinesa está atualmente a construir uma fábrica de 12 GWh na região de Thuringia, na Alemanha central, depois de ter atrasado uma outra construção em Saarland, de dois mil milhões de euros, devido a protestos locais.



O objetivo da empresa chinesa é ter uma capacidade de produção de 50 gigawatts-hora (GWh) na Europa até ao final da década - o que daria energia suficiente para um máximo de um milhão de carros elétricos, de acordo com o responsável europeu da marca Kai-Uwe Wollenhaupt.A empresa de baterias chinesa está atualmente a construir uma fábrica de 12 GWh na região de Thuringia, na Alemanha central, depois de ter atrasado uma outra construção em Saarland, de dois mil milhões de euros, devido a protestos locais.

Leia Também Volkswagen trava planos para construção de fábricas de baterias na Europa, à espera de resposta da UE ao IRA

Contemporary Amperex Technology começou a construir uma fábrica no leste da Alemanha e está a construir uma nova instalação na Hungria, num investimento de 7,3 mil milhões de euros e já conta com clientes como a Mercedes e a Volkswagen.





Envision AESC planeia construir fábricas em Espanha e França e a EVE Energy, segunda maior fornecedora da BMW, comprou um terreno na Hungria.

A SVolt está igualmente em conversações com vários fabricantes automóveis para fornecer baterias, com três acordos esperados até ao final do ano.A expectativa é que as empresas chineses dominem o fabrico de baterias. Ainda este ano, aTambém a chinesa