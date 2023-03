Leia Também Escalada de preços ameaça produção de baterias da UE, avisa CEO da marca Volkswagen

Gotion High-Tech, na qual a marca alemã tem uma participação de 26%.



Em março do ano passado a Volkswagen escolheu Valência, em Espanha, como localização para a terceira fábrica. Já em outubro de 2022 a empresa afirmou que planeava ter uma localização para uma fábrica na Europa de Leste nos primeiros seis meses de 2023.

A Volkswagen está a colocar em pausa os planos para a abertura de fábricas de produção de baterias na Europa e vai aguardar por uma decisão da União Europeia (UE) sobre um possível plano industrial que venha responder ao ato de redução da inflação (IRA, na sigla em inglês) nos Estados Unidos."De facto estamos a avançar bem mais rápido nos Estados Unidos", disse uma fonte não identificada à Reuters. A marca de carros alemã tinha revelado em março de 2021 que estava a planear a construção de seis giga-fábricas na Europa com uma capacidade total de 240 GWh (gigawatts por hora).Em comunicado, após a notícia da Reuters publicada esta quarta-feira, o porta-voz da Volkswagen respondeu que a empresa "ainda estava a avaliar localizações para as próximas fábricas celulares na Europa de Leste e nos Estados Unidos e nenhuma decisão foi ainda tomada"."Mantemos o nosso plano de construir fábricas celulares com capacidade de 240 GWh na Europa até 2030, mas para isto precisamos das condições de enquadramento certas. Por isso é que vamos esperar e ver o que o denominado 'EU Green Deal' vai trazer", refere ainda o comunicado.A primeira de seis fábricas vai ser construída na Suécia, através da Northvolt, onde a Volkswagen detém uma participação de 20%. A segunda vai ser na Alemanha, construída a partir de 2025, com a marca chinesa