Família Rothschild vai vender o último pedaço do império austríaco

A família Rothschild, que foi o principal financiador do império dos Habsburgos, vai alienar a última parcela de terra que detém na Áustria, encerrando, assim, um capítulo com 200 anos de história.





Bettina Burr, a herdeira que ficou responsável por este ramo familiar, acordou vender dois pedaços de terra, os últimos que detinham, com cerca de 7 mil hectares na floresta da região da Baixa Áustria a uma empresa de embalagens com sede em Viena, a Prinzhorn Holding GmbH, segundo a Bloomberg que cita fontes anónimas.





Estas duas parcelas de terra – cerca de 20 vezes o tamanho do Central Park de Nova Iorque – integram a propriedade que o barão Albert von Rothschild (na foto) comprou em 1875, e que chegou a ser ocupada por nazis.





"Isto encerra um relacionamento ambivalente de 200 anos", explicou à Bloomberg Roman Sandgruber, historiador que no ano passado escreveu o livro sobre a ascensão e queda da família Rothschild.



"Os Habsburgos respeitavam a família, elevaram-nos à nobreza à medida que beneficiavam do seu conhecimento financeiro. Os Habsburgos católicos, no entanto, sempre mantiveram uma certa distância dos Rothschilds judeus", acrescentou.