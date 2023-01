Faturação da Glovo sobe mais de 30% em Portugal

A plataforma de entregas quer investir 50 milhões de euros no país este ano, mais 25% do que em 2022. Em entrevista ao Negócios, o responsável pela empresa em Portugal, Joaquín Vásquez, revela que o volume de negócios ascendeu a 200 milhões de euros no ano passado.



O general manager da Glovo em Portugal, Joaquín Vásquez, acredita que a empresa pode repetir este ano o ritmo de crescimento de 2022. Duarte Roriz Vítor Rodrigues Oliveira vitoroliveira@negocios.pt 07:45







A Glovo conseguiu em Portugal um crescimento entre 30 a 40% no volume de negócios do ano passado, atingindo cerca de 200 milhões de euros, revelou Joaquín Vázquez, general manager da empresa no país, em entrevista ao Negócios. Significa que a operação lusa está "no top 5 dos países [em que a Glovo está presente] em termos de faturação".



