Fidelidade admite mais aquisições internacionais para crescer lá fora

Grupo segurador português, que no final de 2021 anunciou o reforço da posição em Moçambique, olha com particular atenção para a América do Sul, mas deixa o Brasil fora da equação. Meta é aumentar o peso do negócio internacional para 35%.

