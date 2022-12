Galp antecipa impacto "até 100 milhões" de nova taxa sobre lucros extraordinários

A petrolífera informou a CMVM que, no ano fiscal de 2022, poderá sofrer perdas até 100 milhões de euros com a entrada em vigor do novo imposto sobre as empresas da energia e distribuição.



Pedro Zenkl Inês Santinhos Gonçalves inesgoncalves@negocios.pt 09:11









O número foi avançado pela petrolífera num comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A empresa indica que a nova taxa "poderá aplicar-se às atividades de refinação e comerciais da Galp, relacionadas com todo o ano de 2022 e 2023" e, nesse sentido, "numa base preliminar, este novo imposto pode potencialmente ter um impacto até 100 milhões de euros em relação ao ano fiscal de 2022".



A proposta do executivo prevê uma taxa de 33% sobre a parte dos lucros das empresas dos setores da energia e distribuição que tenham um crescimento superior a 20% em relação à média dos últimos quatro anos.



