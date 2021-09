Galp compra Mobiletric para acelerar expansão da rede de carregadores

A Galp adquiriu a quinta maior operadora do mercado de carregadores elétricos. Com a compra da Mobiletric, a petrolífera fica mais próxima de alcançar o objetivo de ter mil pontos de carregamento até ao final do ano.

Galp compra Mobiletric para acelerar expansão da rede de carregadores









