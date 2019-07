Galp conclui compra de 58% da Tagusgás por 32 milhões

A GGND, subsidiária da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, comprou a posição detida pela ECS, que até 2013 tinha sido do grupo Lena.

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND), do grupo Galp, concluiu a compra de 58,03% da Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, à Gásriba (que pertence à ECS Capital), por 32 milhões de euros, tal como já tinha sido avançado em abril.