Após esta transação, que terá de ser aprovada pelos reguladores, a Galp Gás ficará com 99,36% do capital da Tagusgás, empresa de "distribuição de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre", adianta a empresa em comunicado.



A Galp Gás Distribuição "é a principal distribuidora de gás natural em Portugal, com uma base de ativos regulados ("RAB") de cerca 1 mil milhões de euros e cerca 1.450 milhões m3 de gás natural distribuído anualmente através do controlo de oito das onze empresas de distribuição de gás natural em Portugal", acrescenta a mesma fonte.



O RAB da Tagusgás ronda os "82 milhões de euros" e conta com "cerca de 122 milhões m3 de gás natural distribuído por ano".

A Galp Gás Natural Distribuição fechou um acordo com a Gásriba para comprar 58,03% do capital da Tagusgás, revelou a empresa através de um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O acordo prevê o pagamento de 32 milhões de euros por esta participação.