Grupo Águas de Portugal aumentou lucros em 50% no ano passado, para 100 milhões de euros

De acordo com as contas consolidadas de 2022, aprovadas pela assembleia geral de acionistas, o Grupo Águas de Portugal fechou o ano passado com lucros de 100 milhões de euros, graças sobretudo à redução de custos. Quanto ao volume de negócios , situou-se nos 740 milhões de euros, tendo o volume de investimento atingido cerca de 240 milhões de euros. Valor que representa um aumento de 50% face a 2021, avançou José Furtado em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios."Não imaginamos uma empresa que não dê lucros. Sempre tivemos lucros e estou convicto de que sempre iremos ter, porque este setor exige um investimento brutal. Para uma janela deslizante de cinco anos, estamos com um plano de investimento de 1,5 mil milhões de euros", acrescentou o gestor, revelando que para 2023 o investimento do grupo deverá ser na ordem dos 200 milhões de euros.Face à "espiral inflacionária" que se verifica em 2023, José Furtado diz ainda que a Águas de Portugal optou por não repercutir nos preços que cobra aos municípios o agravamento dos custos com a fatura de energia. "Tivemos algum cuidado na formulação dos preços em alta, apesar de a nossa fatura energética ter subido para mais do dobro", garantiu.