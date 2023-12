Grupo de investidores oferece 5,8 mil milhões de dólares pela Macy's

A Arkhouse Management e a Brigade Capital Management terão oferecido 5,8 mil milhões de dólares (5,39 mil milhões de euros ao câmbio atual) pela totalidade do capital da Macy's, avançou este domingo o The Wall Street Journal, citando fontes conhecedoras. A notícia foi confirmada por fontes à Reuters.A oferta, que corresponde a um valor de 21 dólares por ação, representa um prémio de 20,76% face aos 17,39 dólares a que as ações da Macy's encerraram na sessão de sexta-feira.A dona dos grandes armazéns Macy's e Bloomingdale tem, tal como os seus pares, enfrentado crescentes dificuldades, não só por alguma retração no consumo devido à inflação e à subida nas taxas de juro, mas também com muitos consumidores a optarem por lojas especializadas e pelo comércio eletrónico.Em novembro, a Macy's reportou uma quebra homóloga nas suas vendas no terceiro trimestre, em termos "like-for-like", que considera apenas as lojas abertas há pelo menos um ano.