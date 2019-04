Grupo de luxo LVHM anuncia doação de 200 milhões para reconstrução de Notre-Dame

"A família Arnault e o grupo LVMH, em solidariedade para com esta tragédia nacional, associam-se à reconstrução desta catedral extraordinária, símbolo da França, sua herança e sua unidade", escreve, em comunicado, o grupo, que detém marcas como a Louis Vuitton, a Dior, a Bvlgari e a Marc Jacobs.

A família Pinault, dona do grupo de luxo Kering, o segundo grupo mundial no setor do luxo e que detém marcas como a Gucci, a Yves Saint Laurent e a Boucheron, já tinha anunciado durante a noite uma doação de 100 milhões de euros.

O incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame, em Paris, já foi declarado "parcialmente extinto" pela brigada de bombeiros da capital francesa.

As chamas, que deflagraram cerca das 18:50 (17:50 em Lisboa) de segunda-feira, danificaram toda a estrutura da catedral de Notre-Dame, um dos edifícios icónicos de Paris e da arte gótica.

Ao início da manhã de hoje estavam ainda no local cerca de uma centena de bombeiros.

A Procuradoria de Paris tinha já afirmado que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente, referindo que a polícia vai avançar com uma investigação por "destruição involuntária causada pelo fogo".

No local, na segunda-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o pior tinha sido evitado e prometeu que a catedral do século XII será reconstruída.

A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da Organização das Nações Unidas.