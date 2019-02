Há cinco interessados em comprar a Tranquilidade

Apollo Global Management estaria a explorar a venda da seguradora Tranquilidade foram avançadas em setembro do ano passado pela Bloomberg. Isto numa operação que, segundo fontes próximas do processo, poderia render até mil milhões de euros e atrair quer seguradoras quer empresas de investimento.

Agora, o jornal espanhol avança, citando fontes da Mapfre, que a Tranquilidade terá enviado a um "grande número de seguradoras" o dossiê referente à venda. Não comentam, porém, o interesse em ficar com a empresa comprada ao Novo Banco em 2015.A Mapfre detém uma quota de mercado muito reduzida - de 2% - em Portugal, tendo entrado em território nacional depois de ter comprado a atividade seguradora do Barclays, em parceria com o Bankinter.

Também a Ageas, a terceira maior seguradora do país, está incluída nesta lista, com uma quota de mercado bastante superior à da Mapfre: 13%.



Nesta corrida à Tranquilidade, o Cinco Días aponta ainda a Generali, Zurich e Allianz como as outras interessadas em ficar com a seguradora.



A Apollo concluiu a compra da Tranquilidade em 2015 ao Novo Banco. Esta operação permitiu encaixar 40 milhões de euros. Agora, para realizar a venda, o fundo norte-americano contratou a Arcano, prevendo que o processo fique concluído no início do verão.