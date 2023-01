'Hackers' pró-Rússia executaram ciberataque que paralisou grupo postal britânico

Um grupo de 'hackers' ligado à Rússia é responsável por um ciberataque que está a paralisar as remessas internacionais do serviço postal britânico Royal Mail desde quarta-feira, divulgou hoje o jornal The Telegraph.Um porta-voz da Agência Nacional de Crime (NCA) adiantou que os serviços de inteligência britânicos estão a colaborar para investigar a origem e tentar solucionar o "incidente".O ciberataque afetou sistemas informáticos utilizados pela ex-empresa pública para gerir remessas internacionais.O Royal Mail garantiu que está a "trabalhar arduamente" para tentar resolver um problema que tem paralisado as cartas e encomendas que saem do Reino Unido para o estrangeiro através da empresa, embora para já não tenha detalhado quando prevê reiniciar o serviço.Segundo o The Telegraph, o incidente foi causado por um ataque do grupo Lockbit, através de um programa malicioso que codifica dados em computadores e exige um resgate para reverter os danos.O jornal cita uma mensagem escrita por um membro da Lockbit numa conversação onde garante que o grupo fica "beneficiado com a atitude hostil do Ocidente [para com a Rússia], pois permite-lhes "realizarem atividades agressivas e operar livremente dentro as fronteiras dos antigos países soviéticos".A Royal Mail disse na quarta-feira que solicitou aos seus clientes que não enviassem correspondência para o estrangeiro, enquanto o problema não é resolvido, e alertou os que já fizeram os envios no sentido de que estes "podem sofrer atrasos ou perturbações".O grupo apresentou ainda as suas desculpas aos clientes afetados.O grupo postal britânico International Distributions Services (IDS), casa-mãe ('holding') da Royal Mail, a atravessar dificuldades, anunciou em novembro que estava com resultados semestrais negativos.A Royal Mail, a filial que agrega as suas atividades no Reino Unido, tinha em particular sofrido uma quebra de receitas superior a 10%, devido em particular à redução do número de pacotes, que tinha crescido muito no contexto da pandemia, e de um conflito social com os assalariados, que continua.A empresa tinha dito em outubro que pretendia cortar até 10 mil postos de trabalho, até ao final de agosto, no efetivo superior a 137 mil pessoas.A estratégia que, entretanto, avançou baseia-se na recentragem da sua atividade nos pacotes.A GLS, a sua marca de transporte de pacotes para o estrangeiro, que viu o volume baixar, aumentou a faturação em 10%.Recentemente, o grupo mudou de nome, abandonando a designação Royal Mail para refletir "a importância acrescida da GLS" e pretende separar as suas atividades no Reino Unido e no estrangeiro.