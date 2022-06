Hannover: “Em três dias foram feitos 3.500 contactos”, diz presidente da AICEP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Que feedback tiveram das 109 empresas presentes?

Foi positivo, conseguiram fazer 3500 contactos ao fim do 3º dia, o que é muito interessante. Interações para investimentos também foram na ordem das dezenas, muitas com novos potenciais clientes, que não conhecem Portugal. No aumento de notoriedade a mensagem também passou e teve a aceitação da indústria alemã.