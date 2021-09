IVAucher só chega a 1% dos restaurantes e hotéis

Apenas 1.500 empresas de restauração, alojamento e cultura aderiram ao programa IVAucher. Este universo representa apenas 1,27% do total de 118 mil estabelecimentos abertos no país, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística citados esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias. A segunda fase do programa arranca na próxima semana a possibilidade de os contribuintes recuperarem o crédito que acumularam.

Os consumidores só poderão descontar o que montante do IVA que acumularam ao longo dos meses de verão em restaurantes, hotéis, lojas e espaços culturais que se inscrevam no programa. A uma semana do início da nova fase, as opções são limitadas a 1.500 estabelecimentos. Se as empresas não se registarem, os seus clientes ficam impedidos de terem um desconto de 50% nos consumos que fizerem a partir de 1 de outubro.





Segundo os dados divulgados pelo ministério tutelado por João Leão, entre 01 de junho e 31 de agosto, período que correspondeu à primeira fase do programa IVAucher, os consumidores acumularam 82 milhões de euros nos consumos efetuados nos setores em causa.

A operadora do programa, SaltPay, e as entidades emissoras de cartões bancários desenvolveram a solução que permite utilizar o saldo do IVAucher.