João Dolores substitui Lobo Xavier na Sonaecom

A Sonaecom anunciou esta quarta-feira que João Dolores vai substituir Lobo Xavier no conselho de administração da empresa.

"Na reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada a 12 de março de 2019 - e face à renúncia apresentada pelo Senhor Dr. António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier -, foi deliberado, por unanimidade, cooptar o Senhor Dr. João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores", refere um comunicado emitido na CMVM.

O comunicado acrescenta que o gestor vai assumir "as funções de administrador não executivo de imediato, até ao termo do mandato em curso relativo ao quadriénio 2016/2019". João Dolores vai ainda ocupar o cargo de representante para as relações com o mercado e a CMVM.

A saída de Lobo Xavier da Sonaecom já tinha sido comunicada no final do ano passado mas só agora foi conhecida a sua substituição. O advogado, com um longo passado ligado às empresas do Grupo Sonae, justificou a saída da Sonaecom com as "exigências regulatórias das instituições financeiras quanto à acumulação de cargos em órgãos sociais".



Lobo Xavier, que integra o Conselho de Estado, é membro dos conselhos de administração do BPI e da Mota-Engil.