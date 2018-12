Lobo Xavier sai da Sonaecom

António Lobo Xavier renunciou ao cargo de administrador na Sonaecom, anunciou esta sexta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





A empresa indica que a renúncia de Lobo Xavier, que integrava o conselho de administração desde 2008, decorre das "exigências regulatórias das instituições financeiras quanto à acumulação de cargos em órgãos sociais".



Lobo Xavier, membro do Conselho de Estado, renunciou igualmente "ao cargo de representante para as relações com o mercado e a CMVM que exercia na Sonaecom", indica o comunicado.



O advogado é membro dos conselhos de administração do BPI e da Mota-Engil.