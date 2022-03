José Luís Cacho: “Terminal multiusos vai ser adjudicado à ETE”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para o presidente do Porto de Sines, a proposta da ETE para o terminal ‘multipurpose’ “está dento das expectativas de quem lançou o concurso”.





O concurso para a concessão do terminal ‘multipurpose’ está envolto em polémica, com candidatos excluídos e contestações ao relatório do júri. Que desfecho é que vai ter?