Lisboa é a 16.ª cidade mais ambiciosa do mundo em termos empresariais

A empresa britânica de terminais de pagamento automático Dojo criou um índice mundial das cidades mais ambiciosas em termos empresariais e Lisboa ocupa a 16.ª posição do ranking.

Com uma população de mais de 2,9 milhões de pessoas, a capital portuguesa teve uma classificação de 318 de um máximo de 500 pontos.

Segundo a Dojo, o facto de 43.114 novas empresas terem sido registadas em Lisboa nos últimos 12 meses mostra que "a cidade é a escolha ideal para empreendedores com capacidade para os negócios".

De acordo com o índice, que recorre a cinco fatores fundamentais que contribuem para a ambição empresarial – número de novas empresas registadas, custo de uma start-up em percentagem do produto nacional bruto, percentagem da população com acesso à educação e volume de pesquisas no Google com perguntas sobre a criação de empresas –, Lisboa registou um aumento de 16% nas pesquisas no Google sobre "como criar uma empresa".

A cidade que ocupa o topo da tabela é Londres, com a Dojo a sublinhar que os dados mais recentes mostram que 64% da força de trabalho britânica ambiciona vir a ser um empresário. Com 664.974 novas empresas registadas na capital do Reino Unido no último ano e com mais de 4.000 pesquisas no Google sobre como criar uma empresa, Londres obteve uma classificação de 481 pontos no índice.

No segundo lugar está Sidney, com a Cidade do Cabo, Nova Iorque e Paris a completarem o quinteto cimeiro.

Depois de Lisboa estão cidades como Berlim (18.º lugar) e Seul (23.ª posição).





Ranking das 20 primeiras cidades: