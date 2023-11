Lisboa no top 10 de cidades escolhidas por norte-americanos para viajar na época festiva

O número de norte-americanos a caminho do continente europeu nesta época festiva aumentou significativamente face a 2022, com um aumento de 21%, de acordo com os números recolhidos pela Allianz, presentes no 2023 European Holiday Destination Index.Algumas cidades apresentam um crescimento bem superior, como é o caso de Barcelona, com um salto de 61%. No topo das cidades que registam as maiores subidas está ainda Praga, capital da República Checa, com 52%, e Lisboa, com um incremento de 47%. A capital portuguesa figura como nono destino preferido para esta altura do ano.O ranking das cidades mais procuradas tem na liderança Londres, que se mantém no topo da lista desde 2016, seguido de Paris, Madrid, Roma, Amesterdão, Barcelona, Dublin, Frankfurt, Lisboa e Milão termina.Em setembro, o número de turistas norte-americanos que visitaram Portugal cresceu 23,7% face ao mesmo mês de 2022 e 73,3% face a setembro de 2019, período ainda pré-pandemia, de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).Em 2022, o número de turistas norte-americanos também tinha crescido 20,6% em Portugal face a 2019, ultrapassando a barreira de um milhão de turistas, segundo dados de julho do INE. No entanto, a expressão no total de turistas em Portugal era ainda reduzida. Juntamente com a Suíça eram menos de 10%, apesar de só estes dois mercados terem crescido acima do período pré-pandemia nesse mês.