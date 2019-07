Lisboa soma 40 novos lugares para veículos partilhados

A capital portuguesa aumentou em 40 o número de lugares destinados aos serviços de carros partilhados (carsharing), num esforço que pretende aliviar o congestionamento na cidade.

Aos 21 espaços já existentes, acabam de se juntar 40 novos, espalhados pelas zonas de Benfica, Avenidas Novas, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Príncipe Real, Baixa, Cais do Sodré, Madragoa e Anjos, divulgou a empresa de veículos elétricos partilhados Emov através de um comunicado.

Contudo, nem todos os lugares estarão disponíveis durante todo o dia. "Parte destes 61 lugares funcionará nos horários inativos das zonas de cargas e descargas", explica a Emov.

De acordo com a mesma nota de imprensa, Lisboa conta com mais de 16 empresas especializadas em serviços de sharing para servir os habitantes da cidade. No caso da Emov, cuja frota conta 150 carros elétricos, os espaços dedicados à partilha de veículos estarão visíveis com a letra P na respetiva aplicação.





A Câmara Municipal de Lisboa lançou uma iniciativa, descrita pela Emov como pioneira na Península Ibérica, e que envolveu os principais operadores de mobilidade da cidade. A plataforma disponível em www.partilhalisboa.pt agrega todos estes agentes para juntos mostrarem ao público as vantagens deste tipo de deslocação nas cidades. Os visitantes podem conhecer melhor o conceito de sharing e aceder a ofertas exclusivas dos operadores de Lisboa.