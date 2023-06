fabricante de "chips" com sede em Taiwan





Numa queixa apresentada no tribunal de falências, a Lordstown acusou a fabricante de "chips" de conduta fraudulenta e que tinha quebrado uma série de promessas, por não cumprir um acordo para investir até 170 milhões de dólares na fabricante de veículos elétricos.

A fabricante norte-americana de veículos elétricos Lordstown Motors entrou, esta terça-feira, com um pedido de proteção contra credores, ao abrigo do capítulo 11 da lei de falência dos EUA. Além disso, também vai processar a Foxconn,com quem tinha uma parceria, por "danos materiais irreparáveis".A empresa de veículos elétricos além de ter avançado com um pedido de proteção contra credores, também anunciou a venda do seu modelo Endurance. "Em consequência dos danos materiais e irreparáveis da Foxconn, a Lordstown está a iniciar um processo de venda dos direitos de produção do seu modelo Endurance e dos respetivos ativos", disse num comunicado. A empresa defende que o Endurance será uma oportunidade interessante para um fabricante automóvel interessado no mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos.A empresa norte-americana já tinha dito que se o acordo caísse, que enfrentava o risco de entrar em insolvência. A Foxconn já investiu 52,7 milhões de dólares na Lordstown, no âmbito do acordo, e detém atualmente uma participação de quase 8,4%.As ações da fabricante automóvel afundam 57,69%, para 1,17 dólares, no "pre-market".