Lucros da AstraZeneca multiplicam quase por 30 em 2022

A farmacêutica AstraZeneca anunciou esta quinta-feira que contabilizou em 2022 um lucro de 3.293 milhões de dólares (3.066 milhões de euros), quase 30 vezes mais que os 115 milhões de dólares (107 milhões de euros) do ano anterior.Este resultado ficou a dever-se ao crescimento em todas as áreas de negócio e a incorporação da empresa biofarmacêutica Alexion, justifica a AstraZeneca em comunicado.O lucro antes de impostos, por sua vez, situou-se em 2.501 milhões de dólares (2.328 milhões de euros) no ano passado, que compara com o prejuízo de 265 milhões de dólares (246 milhões de euros) em 2021, salienta a multinacional.Já o lucro operacional foi de 3.757 milhões de dólares (3.498 milhões de euros), que compara com 1.056 milhões de dólares (982 milhões de euros) no ano fiscal anterior.Quanto às receitas totais, estas atingiram os 44.351 milhões de dólares (41.295 milhões de euros), mais 19% do que em 2021.A multinacional farmacêutica indica também que a sua dívida líquida diminuiu para 22.923 milhões de dólares (21.318 milhões de euros).