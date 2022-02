Lucros do banco suíço EFG crescem 78% para quase 200 milhões de euros

Leia Também EFG considera a subida da inflação transitória e acredita em febre de consumo

Num comunicado divulgado hoje, o banco gestor de fortunas avança que o Conselho de Administração vai propor na assembleia geral de 29 de abril um aumento de 20% do dividendo a distribuir, para 0,36 francos por ação, face aos 0,30 francos de 2020.No ano passado, o resultado líquido subjacente do EFG aumentou 47%, para 167,8 milhões de francos (160,8 milhões de euros), e os ativos sob gestão cresceram 8,3%, para 172,0 mil milhões de francos (164,8 mil milhões de euros), apesar do impacto significativo da anunciada alienação do negócio de retalho baseado em Ticino e da venda da Oudart, em França.Os novos ativos líquidos totalizaram 8,8 mil milhões de francos (8,4 mil milhões de euros), o que corresponde a uma taxa de crescimento de 5,5%, e a receita operacional base cresceu 6,3%, refletindo o aumento das receitas líquidas de tarifas e comissões.O banco anunciou ainda a nomeação de Dimitris Politis como vice-presidente executivo, a partir de 01 de março deste ano, cargo que vai acumular com o de diretor financeiro, que já ocupava.Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do EFG International, Giorgio Pradelli, afirma: "Nos últimos anos, transformámos e simplificamos fundamentalmente os nossos negócios, melhorámos a nossa oferta, otimizámos a nossa presença geográfica e alcançámos um crescimento sustentável e lucrativo. Atingimos um novo nível de rentabilidade em 2021 e o nosso modelo de negócio de capital leve apoia o crescimento e gera ganhos de capital, em benefício dos nossos acionistas".