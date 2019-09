Lucros do fundo que gere Vale do Lobo mais do que triplicam

O fundo que gere o empreendimento de Vale do Lobo mais do que triplicou os lucros em 2018 para 17 milhões de euros.

O fundo FLIT, que gere dezenas de ativos incluindo o empreendimento de Vale do Lobo, viveu em 2018 o seu melhor ano de sempre. Segundo o Expresso, este fundo, que é detido pelos sócios da ECS Capital, viu os lucros mais do que triplicarem no ano passado para 17 milhões de euros.





De acordo com a mesma publicação, as comissões de gestão do FLIT até desceram 4,5%, para 4,9 milhões de euros, mas a venda de ativos rendeu aos sócios da ECS Capital ganhos de mais de 12 milhões.