Luís Goes Pinheiro: "O que é novo na mentalidade tecnológica"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

"No setor da saúde foi marcante o efeito da pandemia e havia a necessidade de nos reinventarmos de uma forma muito célere para responder ao mundo novo que nasceu de um contexto súbito que nos apanhou a todos de surpresa e com uma violência invulgar", disse Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.Numa nota, a que chamou de esperança, salientou a facilidade e a normalidade com que hoje se ...