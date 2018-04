Maior accionista da Vivendi preso por suspeitas de corrupção em África

O bilionário francês Vincent Bollore e também maior accionista da Vivendi, empresa francesa de media, foi detido esta terça-feira, 24 de Abril, por suspeitas de corrupção, segundo adiantam fontes citadas na Bloomberg. Outros gestores do grupo foram também detidos para interrogatório.





A investigação está a analisar contractos feitos pelo Bollore Groupe, empresa liderada por Vincent Bollore, numa operação em dois terminais de contentores no Togo e na Guiné. A investigação suspeita ainda que alguns gestores do Bollore Groupe tenham usado a empresa de publicidade Havas para facilitar a eleição de membros de governos de países em África, de acordo com fontes citadas na agência noticiosa.