Maior centro ibérico de testes covid abre hoje em Matosinhos

A multinacional Unilabs, com sede na Suíça e líder em Portugal em diagnóstico clínico integrado, vai instalar no Centro Empresarial da Lionesa o seu maior laboratório de biologia molecular, com capacidade para realizar 15 mil testes por dia.

Maior centro ibérico de testes covid abre hoje em Matosinhos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.