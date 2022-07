Mais de 40% dos portugueses não viajaram desde a pandemia

42% dos portugueses dizem não ter viajado depois do surgimento da pandemia de covid-19. Os dados constam do estudo Flexi, desenvolvido pela Liberty Mutual com a Kantar e a Red C para a Liberty Seguros, durante os meses de março e abril de 2022.



Além dessa conclusão, o estudo – que contou com respostas de 501 portugueses, 802 espanhóis e 512 irlandeses – revela que mais consumidores lusos admitiram comprar seguros de viagem após a pandemia, o que representa um aumento de 5% face ao período pré-covid.





No caso dos portugueses, o preço e as coberturas são as variáveis mais importantes a ter em conta na subscrição de um seguro de viagem - 25% e 22%, respetivamente. "Seguem-se a cobertura de cancelamentos devido à covid-19 (15%), a reputação da seguradora (12%), os cancelamentos por outros motivos (11%), a cobertura de voos perdidos ou atrasados (10%) e a garantia do maior número de coberturas possível (5%)", detalha o estudo da seguradora norte-americana."Para oferecer um seguro personalizado e ajustado às reais necessidades dos clientes é fundamental analisar, com frequência, os hábitos e as preferências dos consumidores. Com estas avaliações, não só conseguimos compreender tendências, como desenvolver e inovar a nossa oferta para servir da melhor forma os interesses dos nossos clientes e também dos mediadores que lidam diariamente com os mesmos", afirma Rita Almeida, diretora comercial de mediação tradicional da Liberty Portugal & Irlanda, numa nota enviada ao Negócios.