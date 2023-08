Martifer ganha navio australiano para o Douro por 18 milhões

A West Sea, empresa do grupo de Oliveira de Frades, vai construir nos estaleiros de Viana do Castelo o “Estrela”, nome do navio-hotel com capacidade para 122 passageiros e 38 tripulantes, para a Australian Pacific Touring (APT).

