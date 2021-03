Mercearias com tudo e sem funcionários chegam a Portugal

Lisboa vai ter as primeiras lojas autónomas da brasileira Onii na Europa, conceito que pode ser comparado a um minimercado, localizado em condomínios residenciais, centros empresariais ou universitários, aberto 24 horas por dia, onde se podem comprar centenas de produtos, com o acesso e o pagamento a serem feitos via app.

