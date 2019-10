Ministério Público diz que Banif perdeu 984 milhões em depósitos com notícias da TVI

O Ministério Público acusa TVI de ofensa à reputação económica do Banif, segundo o Correio da Manhã que teve acesso ao despacho.

A TVI está acusada de ofensa à reputação económica do Banif e o diretor de informação do canal de Queluz de Baixo de desobediência qualificada e ofensa à reputação, avança o Correio da Manhã. Em causa está a notícia sobre o alegado encerramento do banco transmitida pela TVI a 13 e dezembro de2015.





Segundo a acusação a que o jornal teve acesso, "na sequencia da notícia a situação de liquidez do Banif degradou-se pela diminuição dos depósitos dos clientes, que caíram 984 milhões" de euros numa semana".